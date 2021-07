Rinnovo Dybala: nuova offerta della Juventus. Le cifre (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Juventus è pronta a riaprire le trattative con l’agente di Dybala per il Rinnovo di contratto dell’argentino. L’offerta L’arrivo a Torino dell’agente di Dybala riapre la fase delle trattative con la Juventus per il Rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la società bianconera avrebbe intenzione di offrire un prolungamento fino al 2025 a 10 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus. L’agente Antun, in quarantena per 10 giorni, e la Juve si sentiranno in questi giorni. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Laè pronta a riaprire le trattative con l’agente diper ildi contratto dell’argentino. L’L’arrivo a Torino dell’agente diriapre la fase delle trattative con laper ildel contratto attualmente in scadenza nel 2022. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la società bianconera avrebbe intenzione di offrire un prolungamento fino al 2025 a 10 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus. L’agente Antun, in quarantena per 10 giorni, e la Juve si sentiranno in questi giorni. L'articolo ...

