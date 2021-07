Lazio | Sarri sul ritorno dei tifosi | “Bellissimo rivedere gente intorno alla squadra”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il tecnico dellaMaurizioha parlato ai microfoni diStyle Channel a margine del ritiro di Auronzo di Cadore: “laqui mi ha fatto tornare l’entusiasmo. Gli ultimi mesi da allenatore li avevo vissuti senza pubblico ed era stato davvero triste. Perciò è statotornare a vedere le persone– ha spiegato– In settimana lavoriamo duramente per vincere le partite, ma la verità è che lo facciamo anche per far divertire i“. SportFace.