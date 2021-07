Tokyo 2020, Naomi Osaka viene eliminata e non si presenta in conferenza stampa (Di martedì 27 luglio 2021) Olimpiade finita per Naomi Osaka, numero 2 del ranking mondiale WTA del tennis e ultima teodofora alla cerimonia di apertura di Tokyo 2020. La giapponese ha perso al terzo turno in 68 minuti per 1-6, 4-6 contro la ceca Marketa Vondrousova. La Gazzetta dello Sport scrive che, a fine gara, la Osaka ha disertato la conferenza stampa. “A fine match la vincitrice di quattro Slam ha lasciato l’Ariake Park senza sottoporsi alla rituale conferenza stampa: stavolta, più che i problemi psicologici dei rapporti con i giornalisti, che la convinse a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Olimpiade finita per, numero 2 del ranking mondiale WTA del tennis e ultima teodofora alla cerimonia di apertura di. La giapponese ha perso al terzo turno in 68 minuti per 1-6, 4-6 contro la ceca Marketa Vondrousova. La Gazzetta dello Sport scrive che, a fine gara, laha disertato la. “A fine match la vincitrice di quattro Slam ha lasciato l’Ariake Park senza sottoporsi alla rituale: stavolta, più che i problemi psicologici dei rapporti con i giornalisti, che la convinse a ...

