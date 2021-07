Germania, esplosione a Leverkusen: ci sono feriti e dispersi (Di martedì 27 luglio 2021) Sedici feriti, quattro dei quali in condizioni gravi, e 5 dispersi. E’ il bilancio di un’esplosione avvenuta in un parco industriale con aziende chimiche a Leverkusen. Lo hanno riferito le autorità della città situata 20 chilometri a nord di Colonia, sulle rive del Reno. L’esplosione è avvenuta alle 9.30 in un deposito dell’inceneritore di rifiuti del distretto di Buerrig. Sul posto decine di vigili del fuoco e agenti di polizia, che hanno chiuso la vicina autostrada. La causa dell’esplosione non è ancora nota. L’ufficio federale per la protezione civile ha classificato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Sedici, quattro dei quali in condizioni gravi, e 5. E’ il bilancio di un’avvenuta in un parco industriale con aziende chimiche a. Lo hanno riferito le autorità della città situata 20 chilometri a nord di Colonia, sulle rive del Reno. L’è avvenuta alle 9.30 in un deposito dell’inceneritore di rifiuti del distretto di Buerrig. Sul posto decine di vigili del fuoco e agenti di polizia, che hanno chiuso la vicina autostrada. La causa dell’non è ancora nota. L’ufficio federale per la protezione civile ha classificato ...

Advertising

repubblica : ?? Germania, esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, cinque dispersi e due feriti gravi - RaiNews : Forte esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, nell'ovest della Germania. Lo riferiscono i media tedeschi, c… - Agenzia_Ansa : In Germania esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, diversi feriti #ANSA - zazoomblog : Germania esplosione in un impianto chimico: 16 feriti cinque dispersi Allarme in tutta larea - #Germania… - GazzettaDelSud : ?? ESPLOSIONE A LEVERKUSEN | ?? VIDEO | Un morto e almeno 16 feriti, di cui 4 in gravi condizioni nell'esplosion… -