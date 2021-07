(Di martedì 27 luglio 2021) Nuovo round distraordinaria per un anno e per una platea di7000die Cityliner. A comunicare l’avvio della procedura ai sindacati, già preannunciata nei giorni scorsi nel corso di un incontro, sono stati i commissari straordinari della compagnia. Lacigs,a rotazione e a zero ore, decorrerà dal 22 settembre prossimo al 23 settembre del 2022. Per, il provvedimento interessa il personale navigante per 3.339 unità (458 comandanti, 566 piloti e 2315 assistenti di ...

Advertising

sangermax : RT @Adnkronos: #Alitalia, nuova cassa integrazione a oltre 7mila dipendenti: avviata la procedura, la cigs durerà un anno. - TerrinoniL : Alitalia, nuova cassa integrazione a oltre 7mila dipendenti - ultimenews24 : Nuovo round di cassa integrazione straordinaria per un anno e per una platea di oltre 7000 dipendenti di Alitalia e… - BSanturbano : RT @Adnkronos: #Alitalia, nuova cassa integrazione a oltre 7mila dipendenti: avviata la procedura, la cigs durerà un anno. - Adnkronos : #Alitalia, nuova cassa integrazione a oltre 7mila dipendenti: avviata la procedura, la cigs durerà un anno. -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia nuova

Lacigs, cassa integrazione a rotazione e a zero ore, decorrerà dal 22 settembre prossimo al 23 settembre del 2022. Per, il provvedimento interessa il personale navigante per 3.339 ...ADNKRONOS Giorgetti: 'sfida da vincere' ROMA FotoÈ partita la seconda fase dell’aeroporto di Trapani Birgi: l’integrazione con il suo territorio. È quanto è emerso in occasione dell’incontro “Sinergie, aeroporto e territorio”, che si è svolto questa ...Nuovo round di cassa integrazione straordinaria per un anno e per una platea di oltre 7000 dipendenti di Alitalia e Cityliner. A comunicare l’avvio della procedura ai sindacati, già preannunciata nei ...