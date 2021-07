Serena Rossi | questo è il clamoroso annuncio che sconvolge il web!

(Di venerdì 23 luglio 2021) E’ di poco tempo fa la notizia che la cantante ed attrice napoletana,, fosse intenta nelle riprese di una nuova serie televisiva dal titolo ‘La Sposa‘, ma la vulcanica artista non si ferma, ed oggi pubblica sul suo profilo social unsorprendente chetutti: nel film Diabolik, accanto a Miriam Leone (Eva Kant) e Luca Marinelli , ci sarà anche lei ed interpreterà Elisabeth E’ attraverso il trailer ufficiale di ‘Diabolik’ che si scopre della partecipazione dialle riprese: l’è stato accolto con incredibile entusiasmo, non ...

... ad interpretare l'ispettore Ginko c'è Valerio Mastandrea in impermeabile e pipa, poi Alessandro Roia, l'ex Dandi di Romanzo criminale ;nei panni di una dubbiosa Elisabeth; Claudia ...Per Racconti di CinemaBarsottelli s'ispira a Nirvana di Gabriele Salvatores. Per ...teatro - visione di Sant'Arcangelo Festival attraverso il documentario di Michele Mellara e Alessandro, ...Con questo ultimo annuncio social, Serena Rossi ha spiazzato tutti i suoi sostenitori: la notizia è incredibile, ‘caos’ sui social.Uno dei film del 2021 che stiamo aspettando con più curiosità è Diabolik, l'adattamento del fumetto di Angela e Luciana Giussani portato sul grande schermo dalla regia di Manetti Bros. Se per vederlo ...