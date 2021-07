Campania, effetto Green pass: è subito boom di vaccinazioni, 10mila richieste in un giorno (Di venerdì 23 luglio 2021) Si impennano in Campania le adesioni dei cittadini al portale per la somministrazione della prima dose del vaccino contro il covid19. «La media - spiega Massimo Bisogno,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 23 luglio 2021) Si impennano inle adesioni dei cittadini al portale per la somministrazione della prima dose del vaccino contro il covid19. «La media - spiega Massimo Bisogno,...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Effetto Green pass, picco di prenotazioni: 10mila in Campania, 55mila nel Lazio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Effetto Green pass, picco di prenotazioni: 10mila in Campania, 55mila nel Lazio - apetrazzuolo : COVID - Effetto Green pass, picco di prenotazioni: 10mila in Campania, 55mila nel Lazio - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Effetto Green pass, picco di prenotazioni: 10mila in Campania, 55mila nel Lazio - napolimagazine : COVID - Effetto Green pass, picco di prenotazioni: 10mila in Campania, 55mila nel Lazio -