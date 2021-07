Covid, Speranza: “L’85% degli insegnanti è vaccinato. Non deve passare messaggio di sfiducia. Valutare strumenti per recuperare il 15%” (Di giovedì 22 luglio 2021) Intervenuto nel corso della conferenza stampa post approvazione del nuovo decreto Covid, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della scuola e dell'ipotesi di obbligo vaccinale per docenti e personale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 luglio 2021) Intervenuto nel corso della conferenza stampa post approvazione del nuovo decreto, il Ministro della Salute Robertoha parlato della scuola e dell'ipotesi di obbligo vaccinale per docenti e personale. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - Tg3web : Si moltiplicano in tutta Italia i focolai di covid legati agli assembramenti per gli Europei di calcio, con una for… - teocorbe : RT @strange_days_82: Capezzone sul nuovo decreto covid e il green pass. Hanno ricreato un clima di terrone e sarà un grande bordello. #Drag… - brrivv1 : #smartworking Covid conferenza stampa di Draghi Dal medioevo domanda giornalista Nova: 'non sarebbe il caso di fa… - Federic42729762 : RT @strange_days_82: Capezzone sul nuovo decreto covid e il green pass. Hanno ricreato un clima di terrone e sarà un grande bordello. #Drag… -