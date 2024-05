L’incanto delle atmosfere di Katia Papaleo - tra Realismo Magico ed Espressionismo Astratto per lasciarsi trasportare dalla bellezza della poesia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Quando il tocco pittorico riesce a entrare in connessione con un’interiorità delicata e al contempo positiva, capace di evidenziare tutto ciò che di bello può fuoriuscire da ogni oggetto, da ogni circostanza quotidiana, si va a generare un tipo di arte che riesce al’osservatore nello stesso universo fatato all’interno del quale l’autore si cala durante l’atto del dipingere. In questo caso la manifestazione artistica non è neanche più evasione bensì si trasforma in un modo di vivere, in un approccio all’esistenza sorridente e morbido che consente all’esecutore dell’opera di divenire messaggero di tutto ciò che la maggior partepersone non riesce a vedere, evidenziando quella sottile magia che spesso si nasconde in ogni piccolo frammento di quotidianità.mostra esattamente questo tipo di ...

'Studiare per amore' di Nicola Gardini: la passione per il sapere, oltre l'imposizione - ...sono in perpetuo rinnova­mento e che mi piace chiamare incanto . ... Ci ho creduto, e an­cora ci credo, ma non l'ho mai accettata ...sufficiente accortezza dalle influenze malevole che spirano da ogni ...

Come partecipare a un'asta giudiziaria: procedura e rischi - La domanda, in questo caso, deve contenere la richiesta di ogni ... In genere, l'importo della cauzione si aggira intorno al 10% dell'... Asta con incanto L' asta con incanto avviene in un' udienza ...