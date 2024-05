Motomondiale | Gp Francia Quartararo Proveremo qualcosa da test Jerez

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Per me è sempre una gara speciale, speriamo di fare buoni risultati" LE MANS () - "Anche se ildel Mugello sarà forse più significativo per il team, questa gara è molto speciale per me. È la mia gara di casa, mi diverto sempre a vedere i tifosi, ad ascoltare il loro tifo". Fabio Quartar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 12 giro/19 Spingono Yamanaka e Ortolà. Il gruppo di testa sta davvero spingendo forte. Munoz gira addirittura in 45 e 1, esattamente il passo di ...

di Simone Cioni Se a Lecce la sensazione è che si potesse fare molto di più, stavolta l’ Empoli esce sconfitto dal Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta , con l’onore delle armi. Prima di tutto per il valore dell’avversario, poi per ...

La Ferrari camuffa il test segreto da filming day: in pista a Fiorano c’è la nuova SF-24 evoluta - La Ferrari camuffa il test segreto da filming day: in pista a Fiorano c’è la nuova SF-24 evoluta - Charles Leclerc, Carlos Sainz e Oliver Bearman alla vigilia del GP di Imola del Mondiale di Formula 1 2024 scenderanno in pista sul circuito di Fiorano ...

