Calenda non ha dubbi | Salvini farà cadere l’esecutivo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Carloin un’intervista a ‘Il Foglio’ si sofferma sul governo e non ha: “Il destino delè ormai deciso. Ecco il motivo”. Colloquio con Il Foglio per Carlo. Sono diversi i temi affrontare tra questi c’è anche il futuro del. Il leader di Azione conferma che ormai il destino di questo governo sembra essere ormai sognato. Se si continua così, molto probabilmente si arriverà ad una caduta.sul futuro del governo – Notizie.com – © AnsaIl motivo? La politica pacifista di. Perin un governo, infatti, non possono esserci fratture rilevanti in un tema molto delicato come quello della guerra. Da qui l’ipotesi di un destino ormai segnato per, ma naturalmente la strada è ...

Carlo Calenda alle Europee non correrà con Emma Bonino . Ad annunciarlo è lo stesso leader di Azione in un’intervista a ‘La Repubblica’. Svelati anche i motivi. Il centro si divide alle prossime Europee. Nonostante la necessità di superare la soglia ...

Carlo Calenda in un’intervista a ‘Il Messaggero’ ritorna sul centrosinistra e lancia ancora una frecciatina al Pd e alla sua segretaria Elly Schlein. Ormai lo sappiamo da tempo: Calenda e il M5s non vanno proprio d’accordo. Differenze che hanno ...

Toti, Renzi: «Arresti solo ora, la giustizia è da cambiare. Noi siamo sempre garantisti» - Toti, Renzi: «Arresti solo ora, la giustizia è da cambiare. Noi siamo sempre garantisti» - Senatore Renzi, che idea si è fatto dei domiciliari a Giovanni Toti Giustizia a orologeria, come suggerisce qualcuno «Io penso che essere garantisti significhi rispettare ...

Pnrr, Meloni: "21 miliardi in più, non ci manca il coraggio" - Pnrr, Meloni: "21 miliardi in più, non ci manca il coraggio" - (Adnkronos) - "Il nuovo Pnrr: 21 miliardi di euro in più per imprese, reti e infrastrutture, salute, lavoro ed emergenze idrogeologiche". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X.

L’analisi di Vespa. Meloni, Schlein e Tajani: correre è la scelta giusta. Dubbi su Renzi e Calenda - L’analisi di Vespa. Meloni, Schlein e Tajani: correre è la scelta giusta. dubbi su Renzi e calenda - I leader in lista alle Europee: la premier e la segretaria Pd si mettono in gioco in prima persona. Forza Italia può beneficiare della presenza del ministro. La prudenza di Conte e Salvini.