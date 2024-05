Azzerati i risarcimenti a Itavia per la strage di Ustica Sequestro da 130 milioni - Giovanardi | Una svolta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nuovo colpo di scena sulladi. I finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria hanno eseguito un decreto dipreventivo, per un valore di circa 130di euro, emesso dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di due componenti pro-tempore del consiglio d'amministrazione della società AerolineeSpa, la compagnia aerea proprietaria del Dc9 che precipitò nelle acque di, con la morte delle 81 persone presenti a bordo. Le ipotesi degli investigatori riguardano atti di disposizione patrimoniale sui beni della società da parte degli amministratori della stessa, che ottenuto il controllo della gestione di, diventandone anche gli azionisti di maggioranza, avrebbero - secondo la tesi della Procura - pressoché azzerato il ...

