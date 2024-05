(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ilsi avvicina e ilcomincia a fare la lista dei desideri: tra questi,anche un exA Ildelvedrà i rossoneri impegnati in vari movimenti per migliorare la squadra, in attesa ovviamente del nuovo allenatore. C’è però un nome che potrebbe essere preso in considerazione indipendentemente dal

Calciomercato Milan, spunta un ex Serie A tra gli obiettivi: la situazione - calciomercato milan, spunta un ex Serie A tra gli obiettivi: la situazione - Il calciomercato si avvicina e il milan comincia a fare la lista dei desideri: tra questi, spunta anche un ex Serie A Il calciomercato del milan vedrà i rossoneri impegnati in vari movimenti per ...

Calciomercato Milan, ghiotta occasione per il centrocampo: arriva dallo United - calciomercato milan, ghiotta occasione per il centrocampo: arriva dallo United - Il calciomercato del milan sta per entrare nel vivo: i rossoneri guardano in Premier League e hanno una ghiotta occasione.

Milan, tra Zirkzee e Sesko chi la spunterà La risposta è Gimenez | Tutti i dettagli - milan, tra Zirkzee e Sesko chi la spunterà La risposta è Gimenez | Tutti i dettagli - Visualizzazioni: 302 milan, la scelta dell’attaccante per la prossima stagione sta entrando in via di definizione. Numerosi sono i contatti con i vari agenti, tre i nomi sondati, uno quello che probab ...