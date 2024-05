Ingorgo in cima - alpinisti bloccati in fila per ore sul bordo a strapiombo del monte Yandang video

(Di mercoledì 8 maggio 2024) IlEverest non è l’unica vetta al mondo a sperimentare il sovraffollamento. All’inizio di questa settimana, gruppi diche scalavano il, nella Cina orientale, sono rimastiper più di un’ora su una parete a, aggrappati a una corda lungo un percorso di arrampicata, per lache si è creata. Le immagini degliappesi con l’abisso sotto di loro, mentre aspettavano che gli altri procedessero lungo la via ferrata sono diventate virali sui social media cinesi. “E’ spaventoso! Uno come me che soffre di vertigini potrebbe semplicemente farsela addosso lassù!” ha scritto un utente. “Non andrò nemmeno se mi offrissero dei soldi per farlo”, ha detto un altro....

E' ancora in corso l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana per recuperare due escursionisti rimasti bloccati vicino alla vetta del Monte Tambura , sulle Alpi Apuane , tra le province di Massa e Lucca L'articolo ...

Domenica 5 maggio, poco prima delle ore 17:00, una chiamata d’emergenza ha mobilitato i vigili del fuoco del Comune di Gaeta, segnalando una situazione di pericolo per tre rocciatori sulla nota falesia di Monte Orlando , in località “Montagna ...

