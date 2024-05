FOTO Ragazzi in gara per i ‘Campionati di Imprenditorialità’ | tre Regioni si sfidano in città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTredici start up per innescare un processo di conoscenza del mondo delle imprese. Scuola, Università, impresa: tre parole chiave che viaggiano insieme e che sono state al centro della presentazione svolta dal presidente dell’Associazione Sannio Valley, Carlo Mazzone, per la competizione JA, un programma didattico promosso da Junior Achievement Italia, tra gli studenti delleCampania, Abruzzo e Basilicata, svoltasi questa mattina a Palazzo Paolo V. Quella beneventana è una tappa intermedia della competizione regionale che l’associazione no profit per la diffusione della cultura economico-imprenditoriale tra i giovani promuove da tempo. La fase finale, infatti, è prevista il 23 e 24 Maggio a Parma. Idi Imprenditorialitàì rappresentano la più grande manifestazione in Italia aperta a tutti i laboratori e alle ...