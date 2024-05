Troppi scalatori sulla stessa parete - rimangono appesi alle corde per un’ora La società turistica | Abbiamo fatto un errore di valutazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Grande tensione all’inizio di questa settimana sul monte Yandang (in Cina), quando un gran numero disono rimasti bloccati per più dialladella montagna, aggrappati sololoro. Nelle immagini si vedono questi turisti fermi, mentre aspettano che quelli davanti a loro avanzino, in modo da smaltire la fila. L’incidente sarebbe avvenuto a causa del sovraffollamento della via ferrata, il percorso formato da pioli metallici che assiste gli. Molti utenti online hanno espresso il loro shock quando le immagini sono diventate virali. La Wenzhou Dingcheng Sports Development Co., lache gestisce la via ferrata, ha dichiarato di aver sottovalutato il numero di persone che volevano scalare la montagna e ha attribuito la cattiva ...

