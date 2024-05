Gasperini | Mi auguro che l’Atalanta possa sempre tornare a giocare queste partite Prove d’addio?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gian Piero, tecnico del, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno della semifinale dell’Europa League contro il Marsiglia. Le parole del tecnico riportate da Tmw.: «È stato un percorso straordinario» «La difficoltà di questa partita è il valore del Marsiglia. Dovremo fare un’ottima gara per poter raggiungere la finale. Arriviamo con la consapevolezza dell’importanza di questa settimana, ma dobbiamo rimanere concentrati sul Marsiglia. Poi dopo penseremo al resto». Come sta vivendo questo momento? «Quello che si avverte in città è straordinario, la trepidazione, l’attesa, è qualcosa di differente rispetto alla partita. Per quanto mi riguarda questa è una carica in più, a maggior ragione quando si arriva a questi appuntamenti ci si deve presentare al meglio delle proprie ...