Scontro Mentana-Gruber - Cairo risponde | ore di riflessione per direttore tg

Cairo risponde su scontro con Gruber, ore di riflessione per Mentana - Cairo risponde su scontro con Gruber, ore di riflessione per Mentana - Ore di riflessione per Enrico Mentana, che, dopo il violento scontro con Lilli Gruber, potrebbe annunciare stasera la sua decisione. La disputa tra i due giornalisti ha raggiunto il culmine con ...

Scontro Mentana-Gruber, ore di riflessione per il direttore del tg dopo la nota di La7: «Stasera potrebbe fare un annuncio» - scontro Mentana-Gruber, ore di riflessione per il direttore del tg dopo la nota di La7: «Stasera potrebbe fare un annuncio» - Enrico Mentana non è mai stato così lontano da La7. Lo scontro con Lilli Gruber, che l'aveva accusato di «incontinenza» per aver tardato a darle la ...

Lo schianto è avvenuto sulla ex statale 671. Doversi i feriti, anche la nonna e il fratellino della piccola - Lo schianto è avvenuto sulla ex statale 671. Doversi i feriti, anche la nonna e il fratellino della piccola - Una tragedia ha colpito la tranquilla cittadina di Clusone, in provincia di Bergamo, con la morte di Giada Paolella ...