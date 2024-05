Immunodeficienze primitive - esperti | Ritardi diagnosi per 70-90% pazienti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) –diagnostici fino a 5 anni per il 70-90% deicon(Pid), costretti ad una qualità di vita compromessa, con un peggioramento della sopravvivenza e della prognosi: un dato allarmante che ha pesanti ripercussioni non solo per i, ma anche per i caregiver e per il Servizio sanitario nazionale. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.