Riapre il valico di Rafah per gli aiuti - si tratta al Cairo – Ascolta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ildi, ora sotto il controllo dell’esercito israeliano e attraverso cui passano gliper la popolazione civile di Gaza, dopo l’insistenza degli Stati Uniti è stato riaperto oggi in modo che l'assistenza umanitaria possa continuare ad arrivare. I camion provenienti dall'Egitto sono già in fase di ispezione. Sullo sfondo l'annunciata operazione a

La chiusura dei valichi di frontiera con Gaza da parte di Israele è “inaccettabile”. A ribadirlo è la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, dopo che il portavoce per la sicurezza nazionale americana John Kirby ne aveva chiesto la ...

Israele ha preso il " contro llo operativo" del lato palestinese del valico di frontiera di Rafah , un'azione che ha scatenato una nuova ondata di tensioni in una regione già segnata da decenni di conflitti e violenze. Secondo fonti dell'esercito ...

Gaza, riaperto il valico di Kerem Shalom: 120 camion di aiuti in arrivo - Gaza, riaperto il valico di Kerem Shalom: 120 camion di aiuti in arrivo - Il valico di rafah, ora sotto il controllo dell’esercito israeliano e attraverso cui passano gli aiuti per la popolazione civile di Gaza, è al centro delle manovre diplomatiche intrecciate… Leggi ...

Rafah, tank israeliano schiaccia cartello con scritto "I love Gaza" - rafah, tank israeliano schiaccia cartello con scritto "I love Gaza" - Alcuni video trapelati dalla presa del valico di rafah da parte dell'esercito israeliano mostrano un carro armato che schiaccia un cartello con la scritta "I love Gaza".

SI TORNA A SPERARE - SI TORNA A SPERARE - Resta altissimo l’allarme internazionale per una possibile offensiva di terra su vasta scala dell’esercito israeliano a rafah, nel quadrante meridionale della Striscia di Gaza, dove sarebbero rifugiat ...