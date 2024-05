Bolzano | Biancofiore - ' intervenire perché Alpitronic riprenda presto produzione'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “È necessario che si faccia piena luce sulle origini del grave rogo alla, fiore all'occhiello dell'industria altoatesina, che ha procurato effetti pesanti adove è stato chiuso anche lo scalo aeroportuale. Intanto, ringraziamo per il prontissimo intervento i circa 100 Vigili del Fuoco e la Protezione civile che hanno circoscritto in breve tempo le fiamme mettendole sotto controllo. Bene anche la pronta presenza sul luogo dell'incidente dell'assessore all'Industria Galateo.Ovviamente ci auguriamo che non si tratti di un accadimento doloso anche in considerazione delle tante discussioni che il sito della fabbrica ha suscitato nelle ultime settimane, in quanto chiunque si rende conto dell'importanza dell'attività di questa fabbrica all'avanguardia nel settore delle colonnine elettriche, cresciuta ...

Vasto incendio nel magazzino in ristrutturazione di Alpitronic , una delle più importanti aziende di produzione di colonnine per auto elettriche. A causa della nube, chiuso lo spazio aereo intorno a Bolzano .... Leggi tutto

Bolzano: Spagnolli (Autonomie), 'grazie per impegno per riportare tutto sotto controllo post incendio' - bolzano: Spagnolli (Autonomie), 'grazie per impegno per riportare tutto sotto controllo post incendio' - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Seguiamo con viva apprensione la notizia dell’incendio divampato questa mattina a bolzano e che ha coinvolto il cantiere adiacente allo stabilimento dell’alpitronic. Nell’e ...

In fiamme Alpitronic a Bolzano, leader delle colonnine di ricarica - In fiamme alpitronic a bolzano, leader delle colonnine di ricarica - In fiamme alpitronic a bolzano, leader delle colonnine di ricarica Marchio e contenuto di questo sito sono di interesse storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 (decreto… Leggi ...

Bolzano, grande incendio nello stabilimento di Alpitronic - bolzano, grande incendio nello stabilimento di alpitronic - Un vasto incendio si è propagato nello stabilimento dell’alpitronic, azienda leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche, che ha sede a bolzano. Il rogo è scoppiato intorno alle 9 di ...