Pietro Delia e Laura Lupo - forse non è omicidio-suicidio | Lei non può essersi sparata Il mistero dell' autopsia

Gli inquirenti sarebbero al lavoro per approfondire la pista di un omicidio-suicidio maturato a causa della profonda gelosia di Laura Lupo nei confronti del marito Pietro Delia , con il quale era in crisi da diverso tempo.

Si chiamavano Laura Lupo, 62 anni, e Pietro Delia, 66, i due coniugi trovati morti con ferite d'arma da fuoco nella cucina del loro appartamento di Palermo. La coppia viveva in uno stabile situato in via Notarbartolo. Secondo una prima ...