Azzerati risarcimenti Itavia per Ustica - in corso sequestro da 130 milioni di euro

GDF – AREOLINEE ITAVIA SPA * « DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PER 130 MILIONI PER DUE MEMBRI CDA, EMESSO DA GIP TRIBUNALE MILANO - GDF – AREOLINEE itavia SPA * « DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PER 130 milioni PER DUE MEMBRI CDA, EMESSO DA GIP TRIBUNALE MILANO - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.

GDF – AREOLINEE ITAVIA SPA * « DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PER 130 MILIONI, EMESSO DAL GIP DEL TRIBUNALE DI MILANO - GDF – AREOLINEE itavia SPA * « DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PER 130 milioni, EMESSO DAL GIP DEL TRIBUNALE DI MILANO - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.

Lauren Sanchez e lo stile: i look esagerati di Lady Amazon - Lauren Sanchez e lo stile: i look esagerati di Lady Amazon - Nel mirino due componenti pro-tempore della società per "atti di disposizione patrimoniale sui beni" dell'azienda che avrebbero "azzerato il patrimonio" derivante dai fondi pubblici legati alla strage ...