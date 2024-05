Mosca - conquistati altri due villaggi in Ucraina

(Adnkronos) – Dietro l’ Attentato di Mosca ci sono Paesi della Nato e in particolare il presidente francese Emmanuel Macron . E’ l’ultimo affondo che dalla Russia è stato firmato dal numero due del Consiglio di sicurezza nazionale in Russia, l’ex ...

Sventato un piano per uccidere Zelensky. Arrestati due ufficiali al servizio di Mosca - Sventato un piano per uccidere Zelensky. Arrestati due ufficiali al servizio di mosca - Il servizio di sicurezza ucraino Sbu ha arrestato due funzionari della sicurezza interna di Kiev, coinvolti in un complotto per assassinare il presidente del Paese, Volodymyr Zelensky, e altri ...

Guerra Ucraina, la solitudine di Putin V: «Saremo ancora più forti» - Guerra Ucraina, la solitudine di Putin V: «Saremo ancora più forti» - Le altissime e pesanti porte dorate del salone di Sant’Andrea nel Gran Palazzo del Cremlino si aprono e compare Vladimir Putin, che è già in movimento e con passo oscillante ...

La Russia è determinata a conquistare la Moldova o a distruggerla - La Russia è determinata a conquistare la Moldova o a distruggerla - A mosca si è svolta una riunione dei leader di cinque partiti russofili della Moldova che hanno formato un blocco politico, Pobeda (“Vittoria”), per ...