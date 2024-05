Iuliano | Conte farebbe le fortune del Napoli - ma attenzione a non sbagliare la figura del ds!

(Di mercoledì 8 maggio 2024) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Mark, ex calciatore e compagno di Gasperini e. Queste le sue parole:sulla stagione del“La stagione delha dell’incredibile. E’ stato bello vedere gli azzurri la scorsa stagione vincere senza patemi e spero che si risollevi subito. Avevo 16 anni quando Gasperini era il mio compagno di camera, ma lui era già allenatore. Mi parlava di tattica invece di dormire e mangiare! E’ stato uno dei pochi domatori, vedo tante imitazioni in giro, ma lui è l‘innovatore. Gasperini ha inventato uno stile di gioco e lo rinnova e migliora di anno in anno per cui i complimenti che riceve li merita tutti. Gasperini esono due allenatori/manager che vogliono avere totale ...

Grande successo a Napoli per “ Tolkien . Uomo, Professore, Autore“, la mostra promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con l’Università di Oxford, inaugurata lo scorso 16 marzo a Palazzo Reale dal Ministro della Cultura, Gennaro ...

Non c?è il sole ed anche la macchinetta del caffè dà forfait, ma Giuliano Sangiorgi non si lascia rovinare la giornata napoletana. E, dall?alto del grattacielo de...

NEWS - Lionel Messi, all'asta il tovagliolo su cui firmò il primo contratto con il Barcellona - Un cimelio inestimabile per i tifosi del Barcellona e per i fan del campione argentino Lionel Messi: viene offerto all'asta il tovagliolo, con inchiostro blu, sul quale il calciatore a soli 13 anni, n ...

Empoli-Frosinone finisce 0-0, vince la paura. Terzultime a -3 - Empoli-Frosinone finisce 0-0, vince la paura. Terzultime a -3 - (ANSA) - EMPOLI, 05 MAG - Vince la paura nel match clou della zona salvezza tra Empoli e Frosinone: non vanno oltre lo 0-0 che non aiuta nessuna delle due. In classifica entrambe salgono a 32 punti,..

Bologna, pericolo giallo per Thiago Motta e sei giocatori - Bologna, pericolo giallo per Thiago Motta e sei giocatori - Come riprota il Corriere dello Sport, il Bologna dovrà fare attenzione alla questione diffidati: al momento sono in 6, più Motta, i giocatori rossoblù ad un solo ...