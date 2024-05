Mentana contro Gruber - arriva la nota di La7 | Il rispetto reciproco non deve mai mancare

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Volano gli stracci a La7 dopo il durissimo botta e risposta tra Lillie Enrico. “L’incontinenza è una brutta cosa”, ha protestato in diretta tv l’altra sera la conduttrice di Otto e mezzo, evidentemente stizzita dal ritardo con cui il collega le ha passato la linea dopo la conclusione del tg. Colpo basso a cuiha reagito male: “Se l’azienda non interviene trarrò le conclusioni e le dovute conseguenze”.Leggi anche: L’ironia di Fiorello su: “Vuole superareperre al Nove” Una evidente minaccia di lasciare la tv di Urbano Cairo, magari per trasferirsi sul Nove dicono le malelingue, se non fosse stato difeso a dovere. E così l’azienda è costretta in fretta e furia a correre ai ripari pubblicando una. La ...

