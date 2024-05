Terremoto in NBA | una stella arriva in Europa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Unscuote il mercato dell’NBA e potrebbe riguardare da vicino anche il basket europeo: unadi prima grandezza è pronta allo sbarco nel Vecchio Continente Il campionato americano potrebbe perdere a breve uno dei suoi protagonisti più fulgidi degli ultimi anni e si parla di possibile pista europea nell’immediato futuro. Sarebbe una cosa straordinaria per tutti gli appassionati. Clamoroso addio all’NBA per sbarcare in(PallacanestroBiella – ANSA)L’NBA è sempre il punto di riferimento quando si parla di basket internazionale. Anche se il divario con i tornei europei è diminuito con il passare degli anni, le lega a stelle strisce sa regalare emozioni inimmaginabili al di qua dell’Oceano. Ovvio quindi che i migliori giocatori siano impegnati lì, con un mix di proveniente molto più accentuato rispetto al passato. ...

Terremoto Toti, Rafah in bilico, Putin V, Boccassini indagata, l’intervista a Baglioni - terremoto Toti, Rafah in bilico, Putin V, Boccassini indagata, l’intervista a Baglioni - Ricevi questa email in quanto iscritto alla newsletter. Titolare del Trattamento Dati è RCS MediaGroup S.p.A.

Regione Puglia, bocciata mozione sfiducia: il governatore Emiliano resta in carica - Regione Puglia, bocciata mozione sfiducia: il governatore Emiliano resta in carica - Politica Dal 13 al 15 giugno l'incantevole resort a Savelletri di Fasano, in Puglia, sarà teatro del G7 presieduto dall’Italia. Realizzato da zero nel 2010, la struttura ha 550 posti letto ed è compos ...

Strage di Casteldaccia Fiorello: non si può morire quando si lavora - Strage di Casteldaccia Fiorello: non si può morire quando si lavora - ROMA – Si apre con un sentito appello da parte di Fiorello sulla tragedia appena accaduta a Casteldaccia, nel Palermitano, la puntata del 7 maggio di VivaRai2!, in onda su Rai2: ...