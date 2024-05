Elezioni - appello al voto di Zuppi e dei vescovi Ue L’Europa si impegni su migrant - vi -a, pace e difesa comune

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il presidente della Cei e il presidente della Comece scrivono una “lettera all’Unione europea” in vista delledi giugno: “Chi non vota dà ad altri il potere di agire senza la nostra libertà”. Il Papa: “Non discriminare i lavoratori immigrati”

Il mondo politico è molto vasto tanto da intimorire la maggior parte delle persone. C’è chi ne è affascinato e vorrebbe entrare a farne parte anche con un piccolo ruolo come quello dello scrutatore o presidente di seggio . come fare? Di seguito ...

Il mondo politico è molto vasto tanto da intimorire la maggior parte delle persone. C’è chi ne è affascinato e vorrebbe entrare a farne parte anche con un piccolo ruolo come quello dello scrutatore o presidente di seggio . come fare? Di seguito ...

“Siete dei bulldozer, a noi servono voti”: cosa c’entra la mafia nell’inchiesta sulla lista Cambiamo con Toti - “Siete dei bulldozer, a noi servono voti”: cosa c’entra la mafia nell’inchiesta sulla lista Cambiamo con Toti - Quella delle elezioni regionali liguri del 20-21 settembre del 2020, che ha portato all'elezione dell'attuale presidente Giovanni Toti. Cosa si nascondeva dietro alcune strette di mano lo ha svelato ...

Toti arrestato. Dimissioni, commissariamento, voto anticipato: cosa succede in Liguria dopo il terremoto dell'inchiesta - Toti arrestato. Dimissioni, commissariamento, voto anticipato: cosa succede in Liguria dopo il terremoto dell'inchiesta - Dimissioni, commissariamento, elezioni anticipate, ritorno in sella Che succede in Liguria dopo il terremoto del caso Toti Presto per capirlo, forse, mentre monta il clamore per le accuse ...

La Giornata Parlamentare - La Giornata Parlamentare - L’arresto del Governatore Toti scuote il centrodestra. Meloni in Libia. Mattarella all’Onu: no all’invasione di Rafah.