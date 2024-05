Il Calciatore del mese di A di aprile | Alexis Saelemaekers

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Adil Bologna è stato in grado di difendere il quarto posto in classifica in attesa della volata finale. Per farlo – con l’assenza di Lewis Ferguson, fermato da un brutto infortunio al legamento del ginocchio – Thiago Motta aveva bisogno di qualcuno che alzasse il livello delle prestazioni, che trascinasse la squadra anche con giocate offensive non scontate. Quel qualcuno è stato. Tre gol e un assist, tutti ad, tutti belli e decisivi, a impreziosire prestazioni ricche di tantissime altre cose utili. Tre gol e un assist che gli sono valsi il premio didelAIC di, battendo la concorrenza di Mile Svilar, Ederson e Luis Alberto. Curiosamente, ma forse no, calciatori di Roma, Atalanta e Lazio: le tre squadre che ...

Cosenza, Tutino è il miglior giocatore della serie B del mese di aprile - Cosenza, Tutino è il miglior giocatore della serie B del mese di aprile - I dati Opta sul rendimento di Tutino nel mese di aprile dicono che i gol segnati sono 4 in 5 presenze ... un vero e proprio cecchino. È, inoltre, il calciatore ad aver realizzato più gol in B nel ...

Al suo primo torneo di calcio vede l’avversario a terra, Niccolò, 8 anni, sta per fare gol ma si ferma per aiutarlo - Al suo primo torneo di calcio vede l’avversario a terra, Niccolò, 8 anni, sta per fare gol ma si ferma per aiutarlo - Stava per far gol, ma si è accorto che un giocatore dell’altra squadra era a terra e non stava bene: Niccolò Battistuzzo, 8 anni, non ci ha pensato un attimo. Ha lasciato lì il pallone rinunciando al ...

Cosenza Calcio, Tutino MVP di aprile in Serie B - Cosenza Calcio, Tutino MVP di aprile in Serie B - I dati Opta sul rendimento di Tutino nel mese di aprile dicono che i gol segnati sono 4 in 5 presenze ... un vero e proprio cecchino. È, inoltre, il calciatore ad aver realizzato più gol in B nel ...