Il Met Gala è sempre il palcoscenico ideale per mostrare abiti innovativi, e per esibire la creatività dei designer. Quest’anno non è stato da meno, e un abito che ha catturato l’attenzione è quello fatto con la sabbia . Si tratta di un vestito ...

Un viaggio straordinario A soli 22 anni, Tyla ha affascinato il pubblico di tutto il mondo con il suo straordinario talento e la sua passione contagiosa per la musica. Quello che era iniziato come un hobby adolescenziale di registrare cover e ...

Lo show delle vanità: arte, moda e contraddizioni al Met Gala a New York - Lo show delle vanità: arte, moda e contraddizioni al Met gala a New York - Il MET gala 2024, la serata di moda più glamour al mondo, in scena al Metropolitan Museum di New York, tra celebrities e proteste contro la guerra a Gaza ...

Met Gala, Tyla non riesce a camminare con l’abito-scultura di sabbia: come hanno fatto a svestirla - Met gala, tyla non riesce a camminare con l’abito-scultura di sabbia: come hanno fatto a svestirla - Il vestito di tyla al Met gala non era facile da indossare: ecco come ha risolto il problema con l’aiuto di Olivier Rousteing, per potersi muovere comodamente. Uno dei look più originali visti sul red ...

Met Gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5) - Met gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5) - Per la cantante tyla il debutto al suo primo Met gala è da 10 e lode. Si presenta vestita di sabbia del tempo in uno spettacolare abito scultura ma il fiore all'occhiello è la deliziosa borsa a ...