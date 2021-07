Covid: Draghi, 'estate serena, con green pass continuerà ad esserlo' (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "L'estate è già serena e vogliamo resti tale: il certificato verde è uno strumento per consentire agli italiani di continuare le proprie attività con la garanzia di non trovarsi fra persone contagiose. E' una misura che da' serenità e non che la toglie". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "L'è giàe vogliamo resti tale: il certificato verde è uno strumento per consentire agli italiani di continuare le proprie attività con la garanzia di non trovarsi fra persone contagiose. E' una misura che da' serenità e non che la toglie". Così il premier Marioin conferenza stampa.

Advertising

Agenzia_Ansa : È stato convocato alle 17 il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge COVID. Il presidente del Consiglio, Mar… - SkyTG24 : La conferenza del presidente del Consiglio Mario Draghi sul nuovo decreto Covid - SkyTG24 : Arriva il nuovo decreto Covid: Cdm alle 17, poi la conferenza stampa di Draghi - MaMaurizi9 : RT @barbarab1974: Chiedo per i posteri . Chi è la bestia che ha spiegato il COVID a draghi ? Vorrei lasciarlo scritto per le future gener… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: Il Governo approva un nuovo #decreto anti-Covid. #Draghi: 'L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire' https://t.… -