Scarichi abusivi, sequestrata un'azienda nel Napoletano (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Scarico abusivo di reflui industriali e abbandono di rifiuti speciali pericolosi: sono i reati di cui è accusato il legale rappresentante della Dg Scavi, società con sede a Castellammare di Stabia (Napoli) e sede operativa a Pompei sottoposta a sequestro preventivo. Ad eseguire il provvedimento emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina sono stati i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Napoli insieme ai militari dell'Arma di Torre Annunziata. In particolare, le indagini hanno permesso di accertare l'illecito stoccaggio, in area esterna ed esposta agli agenti atmosferici, di rifiuti speciali, pericolosi ...

