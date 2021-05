Mediaset: tra le macchine distrutte dal padre di Scamacca c’è anche quella di Tiago Pinto (Di martedì 18 maggio 2021) Tra le macchine distrutte dal padre di Scamacca c’è anche quella del general manager della Roma, Tiago Pinto. Lo scrive SportMediaset. La Gazzetta dello Sport scrive che tra le auto danneggiate ci sarebbero anche quelle di Lombardo e De Sanctis. Ricordiamo l’accaduto: ieri sera, verso le 19.30, Emiliano Scamacca, padre di Gianluca, attaccante del Sassuolo, è entrato a Trigoria armato di una spranga danneggiando le auto di alcuni dirigenti giallorossi e minacciando tutti i presenti nel centro sportivo. Scamacca, evidentemente fuori di sé, indossava una felpa del Sassuolo calcio. Secondo quanto scrive il Corriere Roma, prima di dirigersi verso il parcheggio, il 45enne ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) Tra ledaldic’èdel general manager della Roma,. Lo scrive Sport. La Gazzetta dello Sport scrive che tra le auto danneggiate ci sarebberoquelle di Lombardo e De Sanctis. Ricordiamo l’accaduto: ieri sera, verso le 19.30, Emilianodi Gianluca, attaccante del Sassuolo, è entrato a Trigoria armato di una spranga danneggiando le auto di alcuni dirigenti giallorossi e minacciando tutti i presenti nel centro sportivo., evidentemente fuori di sé, indossava una felpa del Sassuolo calcio. Secondo quanto scrive il Corriere Roma, prima di dirigersi verso il parcheggio, il 45enne ...

Advertising

MediasetPlay : Giulia trasforma Paola Di Benedetto nel perfetto stile Salemi tra consigli sulla convivenza e ricordi d'infanzia. U… - AmiciUfficiale : Alessandro sul palco tra tecnica ed eleganza! Per votare per lui mandate un sms al 477.000.0 indicando il suo nome… - patrizia_rella : RT @CanyamanLe: ? A tra poco #DayDreamer #lealidelsogno ??Sempre su #Canale5 ??NUOVO ORARIO ??? 16,30circa??? ?? Non Mancate ?? #CanYa… - Sabrina_Fenice : RT @CanyamanLe: ? A tra poco #DayDreamer #lealidelsogno ??Sempre su #Canale5 ??NUOVO ORARIO ??? 16,30circa??? ?? Non Mancate ?? #CanYa… - CanYamanAslan : RT @CanyamanLe: ? A tra poco #DayDreamer #lealidelsogno ??Sempre su #Canale5 ??NUOVO ORARIO ??? 16,30circa??? ?? Non Mancate ?? #CanYa… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset tra 'Uomini e Donne', Ida Platano contro Riccardo Guarnieri: 'Mi devi chiedere scusa' Non è chiara l'origine della discussione, Ida è chiamata a commentare la fine della relazione tra i due, ma dopo poco dama e cavaliere iniziano a litigare e insultarsi. ' Mi devi chiedere scusa, ...

One Piece: nuovo film in arrivo? ... il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda , potrebbe essere tra i piani di Toei Animation dal ... One Piece su Crunchyroll e in chiaro In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta ...

Botta e risposta tra Agcom e l'Espresso sul caso Mediaset | CONSUMERISMO Consumerismo Mediaset boom: "Quando Conte romperà il silenzio" Il tecnico dell'Inter Antonio Conte sta tenendo con il fiato sospeso il mondo nerazzurro. Tuttavia a breve potrebbe svelare il suo futuro ...

Roma, nuovi test per Zaniolo: rientro sempre più vicino Il fantasista giallorosso si è sottoposto ad alcuni esami a Villa Stuart prima di volare in Austria dal professor Fink, che potrebbe dargli il via ...

Non è chiara l'origine della discussione, Ida è chiamata a commentare la fine della relazionei due, ma dopo poco dama e cavaliere iniziano a litigare e insultarsi. ' Mi devi chiedere scusa, ...... il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda , potrebbe esserei piani di Toei Animation dal ... One Piece su Crunchyroll e in chiaro In Italia i diritti di trasmissione sono die vanta ...Il tecnico dell'Inter Antonio Conte sta tenendo con il fiato sospeso il mondo nerazzurro. Tuttavia a breve potrebbe svelare il suo futuro ...Il fantasista giallorosso si è sottoposto ad alcuni esami a Villa Stuart prima di volare in Austria dal professor Fink, che potrebbe dargli il via ...