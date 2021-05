Chi è Adriana Riccio, la compagna di Flavio Insinna? (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco chi è Adriana Riccio, la compagna del noto conduttore Flavio Insinna Adriana Riccio è nota per essere la compagna del famoso conduttore Flavio Insinna. A differenza del compagno lei non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Non sono molte le informazioni che si conoscono sul suo conto dal momento che è molto riservata. Sappiamo che Adriana Riccio ha quarant’anni ed è nata Mirano, in Veneto. È un’istruttrice di taekwondo, grazie al suo talento in passato ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali. Per quanto riguarda la sua vita privata la Riccio ha conosciuto Flavio Insinna durante una puntata di ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco chi è, ladel noto conduttoreè nota per essere ladel famoso conduttore. A differenza del compagno lei non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Non sono molte le informazioni che si conoscono sul suo conto dal momento che è molto riservata. Sappiamo cheha quarant’anni ed è nata Mirano, in Veneto. È un’istruttrice di taekwondo, grazie al suo talento in passato ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali. Per quanto riguarda la sua vita privata laha conosciutodurante una puntata di ...

Advertising

AzimutAdriana : @blus1976 Ma perchè dici cosi' ? Si è solo parlato di un agente che non lo valorizza per quelle che sono le sue rea… - adriana_fenzi : @Lor_Biagetti @CriKristina @marattin Su questo sono d'accordo il problema è con che soldi lo si rifonda se gli spre… - Paola58016196 : @LegaSalvini Via corraddini 27/a e 26/c palo Domenico e de rosa Adriana. Inviate a loro spese. In più di lasciarm… - adriana_fenzi : @Lor_Biagetti @CriKristina @marattin I lavori in pantofole, se esistono, sono un lusso riservato a chi non ha davve… - Lor_Biagetti : @adriana_fenzi @CriKristina @marattin Perchè chi ha studiato e invece solitamente fa un lavoro al calduccio in pant… -