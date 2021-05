Maratona Milano 2021: Titus Ekiru torna al successo con una prestazione sontuosa. Hiwot Gebrekidan vince tra le donne (Di domenica 16 maggio 2021) E’ stata una Maratona di Milano pazzesca, con i vincitori che hanno fatto segnare il miglior tempo dell’anno sia al maschile che al femminile. C’era attesa sin dai giorni scorsi per questo possibile risultato e i protagonisti non hanno deluso le aspettative. Dominio africano, neanche a dirlo, con Titus Ekiru che si riconferma campione mentre al femminile il successo è andato a Hiwot Gebrekidan Gebremaryam. Il keniano Ekiru è stato autore di una prova di altissimo livello, coprendo gli oltre 42 km tra le vie di Milano in 2h02:07 che diventa al contempo migliore prestazione dell’anno e record della Maratona. Il record precedente risaliva al successo del 29enne africano nella rassegna del ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) E’ stata unadipazzesca, con i vincitori che hanno fatto segnare il miglior tempo dell’anno sia al maschile che al femminile. C’era attesa sin dai giorni scorsi per questo possibile risultato e i protagonisti non hanno deluso le aspettative. Dominio africano, neanche a dirlo, conche si riconferma campione mentre al femminile ilè andato aGebremaryam. Il kenianoè stato autore di una prova di altissimo livello, coprendo gli oltre 42 km tra le vie diin 2h02:07 che diventa al contempo miglioredell’anno e record della. Il record precedente risaliva aldel 29enne africano nella rassegna del ...

