Vaccini anti - Covid, Fontana a Tgcom24: 'In Lombardia pronti a 150mila inoculazioni al giorno' (Di sabato 15 maggio 2021) La Lombardia è pronta per 'arrivare a 150mila inoculazioni al giorno'. Lo ha spiegato il presidente della Regione, Attilio Fontana , parlando a Tgom24 e spiegando che 'le uniche incognite che esistono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 maggio 2021) Laè pronta per 'arrivare aal'. Lo ha spiegato il presidente della Regione, Attilio, parlando a Tgom24 e spiegando che 'le uniche incognite che esistono ...

