De Maggio su Allegri: “Abbiamo contattato anche Ambra Angiolini, ma niente. Siamo amici da vent’anni e mi ha sempre risposto” (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel corso di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha dichiarato: “Abbiamo contattato tutti i membri dello staff di Allegri, dal preparatore al match analyst. Ho cercato anche Ambra Angiolini e non mi ha risposto, nonostante Siamo amici da 20 anni e mi abbia sempre risposto. Non sappiamo il perché, ma lo scopriremo”. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel corso di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter Deha dichiarato: “tutti i membri dello staff di, dal preparatore al match analyst. Ho cercatoe non mi ha, nonostanteda 20 anni e mi abbia. Non sappiamo il perché, ma lo scopriremo”.

Advertising

MondoNapoli : De Maggio e la rivelazione sul futuro di Allegri: 'Non ho ricevuto risposte' - - infoitsport : Allegri a Napoli, De Maggio rivela: 'Abbiamo contattato Ambra e i suoi collaboratori, nessuno vuole lasciare dichia… - Lelle_1509 : @Marcello_Fsc @BombeDiVlad Bisognava aspettare la metà di maggio per provare a prendere Allegri che è svincolato? S… - AntonioEspo1212 : @RafAuriemma Tutti ma non Allegri, mai un non colorato sulla panchina del Napoli (faglielo capire pure al direttore… - Uomoconvaligia : @SpudFNVPN dopo il 27 maggio in sostanza, quando ci sarà il cda exor. oggi giravano voci di allegri a torino con cherubini e grosso al bar -