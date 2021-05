Inter-Roma stasera in tv: Sky o Dazn? Canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Inter e Roma si affrontano nella gara valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli uomini di Conte vogliono continuare a vincere per festeggiare nel migliore dei modi lo Scudetto conquistato. D’altra parte Fonseca proverà, in una delle ultime uscite da tecnico giallorosso, a vincere il big match e difendere così il settimo posto che vale la Conference League. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di mercoledì 12 maggio. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (Canale 201 del satellite) e Sky Sport (Canale 251), oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021)si affrontano nella gara valida per la 36esima giornata del campionato di. Gli uomini di Conte vogliono continuare a vincere per festeggiare nel migliore dei modi lo Scudetto conquistato. D’altra parte Fonseca proverà, in una delle ultime uscite da tecnico giallorosso, a vincere il big match e difendere così il settimo posto che vale la Conference League. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di mercoledì 12 maggio. La partita sarà visibile intv su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (251), oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | DOMANDA Sai tutto di Romelu? ?? Il sogno nerazzurro ? Il gol più bello ?? Come si è fortificato questo gruppo ??… - TuttoMercatoWeb : Niente conferenza pre Inter-Roma per Conte. Il club vuol evitare domande sugli stipendi - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Chiffi a dirigere #InterRoma ?? - siamo_la_Roma : ??? La sfida contro l’#Inter non regala troppi spunti interessanti ?? Inevitabile che il fantasma di #Mourinho alegg… - FcInterNewsit : GdS - Inter-Roma, la partita di Mourinho. Incrocerà Conte come in Premier? -