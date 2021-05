Gal Gadot sugli scontri tra Israele e Gaza: "Ho paura per la mia famiglia" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo i recenti scontri tra Israele e Gaza Gal Gadot ha condiviso su Instagram un messaggio tramite il quale ammette di aver paura per la sua famiglia. Gal Gadot, interprete di Wonder Woman, ha commentato su Instagram gli scontri tra Israele e Gaza, dicendosi impaurita e preoccupata per la sua famiglia e per le popolazioni dei due paesi coinvolti nel conflitto. Gli scontri esplosi tra Israele e Gaza stanno sconvolgendo nuovamente il mondo, soprattutto dopo l'aumento degli attacchi che hanno incluso il lancio di oltre 500 missili e l'utilizzo di bombe incendiarie. Nel pieno di questa situazione allarmante, anche Gal Gadot ha voluto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo i recentitraGalha condiviso su Instagram un messaggio tramite il quale ammette di averper la sua. Gal, interprete di Wonder Woman, ha commentato su Instagram glitra, dicendosi impaurita e preoccupata per la suae per le popolazioni dei due paesi coinvolti nel conflitto. Gliesplosi trastanno sconvolgendo nuovamente il mondo, soprattutto dopo l'aumento degli attacchi che hanno incluso il lancio di oltre 500 missili e l'utilizzo di bombe incendiarie. Nel pieno di questa situazione allarmante, anche Galha voluto ...

Advertising

purple_lady18 : E se Brie Larson ha fatto defollow per motivi di opinioni politiche scelta sua, ma ripeto, in quel caso Gal Gadot a… - kookykarthik : John Lennon - Imagine ft. Gal Gadot - camillatwitt3r : non io che avevo messo like al post di gal gadot senza leggere - GigioFigio : RT @perchetendenza: 'Gal Gadot': Per questo tweet dell'attrice israeliana sugli ultimi sviluppi della questione israelo-palestinese https:/… - parloamestessa : RT @perchetendenza: 'Gal Gadot': Per questo tweet dell'attrice israeliana sugli ultimi sviluppi della questione israelo-palestinese https:/… -