Stretto di Hormuz | nave da guerra Usa spara colpi di avvertimento verso imbarcazioni iraniane – Video

MediasetTgcom24 : Stretto Hormuz, colpi di avvertimento da nave Usa contro iraniani #Hormuz - Carlo213Ge : RT @Amos8125: US Coast Guard nello stretto di Hormuz. Che notoriamente sta al largo della North Carolina - Amos8125 : US Coast Guard nello stretto di Hormuz. Che notoriamente sta al largo della North Carolina - GiovanniCalcara : Nuovo incidente nello Stretto di Hormuz tra navi statunitensi e iraniane - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Stretto Hormuz, colpi di avvertimento da nave Usa contro iraniani #Hormuz -

Una nave della Guardia costiera statunitense ha sparato 30 colpi di avvertimento contro un gruppo di barche veloci iraniane nello stretto di Hormuz, dopo che queste si erano avvicinate ad alcune imbarcazioni della Marina Usa che stavano scortando un missile sottomarino. Dopo aver provate altre forme di avvertimento, la nave ...Una nave militare Usa ha sparato alcuni colpi di avvertimento per allontanare alcune imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Lo riferisce il Pentagono. Secondo una prima ricostruzione, alcune navi militari Usa che stavano scortando un sottomarino statunitense sono state confrontate da una decina di ...11.05.2021 Nave Usa spara colpi di avvertimento verso imbarcazioni iraniane Una nave militare Usa ha sparato alcuni colpi di avvertimento per allontanare alcune imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz.