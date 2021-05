Playoff Serie C, Catania-Foggia: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 9 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Catania-Foggia, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per il primo turno dei Playoff di Serie C – Girone C. Terminata la stagione regolare, che nel girone C ha visto dominare la Ternana di Cristiano Lucarelli, ecco che si torna subito in campo con il primo turno dei Playoff dai quali uscirà la 4° squadra che seguirà in Serie B i poc’anzi menzionati umbri, Perugia e Como. Tra le pretendenti alla promozione ovviamente anche Catania e Foggia che dopo aver chiuso rispettivamente in 6° e 9° posizione, proveranno a ritornare nel calcio dei grandi dopo 6 e 2 anni di assenza. Ricordiamo che il 1° e il 2° turno dei Playoff si giocano in gare di sola andata al termine delle quali avanzerà al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per il primo turno deidiC – Girone C. Terminata la stagione regolare, che nel girone C ha visto dominare la Ternana di Cristiano Lucarelli, ecco che si torna subito in campo con il primo turno deidai quali uscirà la 4° squadra che seguirà inB i poc’anzi menzionati umbri, Perugia e Como. Tra le pretendenti alla promozione ovviamente ancheche dopo aver chiuso rispettivamente in 6° e 9° posizione, proveranno a ritornare nel calcio dei grandi dopo 6 e 2 anni di assenza. Ricordiamo che il 1° e il 2° turno deisi giocano in gare di sola andata al termine delle quali avanzerà al ...

Advertising

aky87granata : RT @BasketItalyit: Verso i playoff: Milano matematicamente prima, ecco tutte le ipotesi di parità e le date dei quarti - SalentoSport : #SERIEB – Cala il sipario sulla regular season: #Salernitana, solo una formalità. Bagarre playoff e playout: gli… - GazzettinoL : Serie C Gir B Playoff 2-1 Cesena-Mantova Sabato 8 Maggio ore 20,45 - Pall_Gonfiato : Catania-Foggia: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff Serie C - tabellamercatob : Oggi iniziano i #Playoff #SerieC per l'ultima promozione in #SerieB Nel primo turno ad eliminazione si affronteran… -