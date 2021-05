Juventus-Milan | Pioli su Donnarumma | “Abbiamo tutti lo stesso obiettivo”

Advertising

ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - juventusfc : Di corsa ?????verso #JuveMilan ?? Gallery ?? - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA LA UEFA APPROVA REINTEGRO DI 9 DEI 12 CLUB COINVOLTI Situazione altri tre (Juventus, Barcellona… - PianetaMilan : #JuventusMilan, #Pioli su @gigiodonna1: “Abbiamo tutti lo stesso obiettivo” - #ACMilan - PianetaMilan : #JuventusMilan, #Pioli su @Ibra_official: “Importante, ma servono tutti” - #ACMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

Goal.com

Filippo Ganna è il più veloce nella crono di Torino che apre il Giro d'Italia 2021. Pirlo e Pioli parlano alla vigilia di. Infortunio al ginocchio per Verratti: Europeo a rischio. In Spagna centesima pole position in carriera di Lewis Hamilton. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più ...In classifica il Napoli sale a 70 punti, uno in più di Atalanta,con bianconeri e rossoneri impegnati domani nel posticipo dello Stadium. Fermo a 34 punti lo Spezia a +3 sul ...Juve-Milan: Fabbri verso lo stop forzato. E non arbitrerà più i rossoneri. L’AIA pronta a prendere provvedimenti nei confronti del fischietto di Ravenna Non arrivano buone... Incontro arbitri-società ...Allenamento Ajax pre Juve: le immagini della rifinitura – VIDEO [video_ju24 url=”https://player.vimeo.com/external/329350516.m3u8?s=20bd8cce6c1653b0bfe2399bcbcf58c9933ec847? ...