Domani al ProfAgri gli studenti di 4 Istituti Superiori presentano il progetto Scuola di Comunità

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 6 maggio 2021) Cinque come glicoinvolti, i 5 sensi stimolati, le 5 produzioni tipiche toccate, le dita delle mani che hanno realizzato il percorso di Food Management nato in classe e proseguito sul campo, nel solco della Dieta Mediterranea. Il, denominato “diComincia dal Campo”, sarà illustrato dal vivo, in forma, dunque, ristretta nel rispetto delle norme anti-covid,, alle ore 11:30, nell’aula magna deldi Salerno (in Via delle Calabrie, 63). IldiComincia dal Campo” è stato presentato nel 2019 dalla Pro Loco SviluppoAgropoli con un partenariato a cui hanno aderito l’Associazione S.O.S. Antiracket Antiusura – Salerno APS, le società Zero srl e ...