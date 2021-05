La giovane denunciata per tentato omicidio a Milano: “Ha accoltellato la madre attrice” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci sono ancora molti elementi da chiarire, ma gli inquirenti non sembrano credere al racconto fatto dalla giovane che lunedì mattina ha chiamato il 118 per segnalare il ferimento della madre. È accaduto a Milano e la donna – un’attrice 51enne con diverse apparizioni in serie tv e film – è ancora ricoverata all’Ospedale Niguarda in gravi condizioni. Ad allertare i soccorsi è stata la figlia 16enne che aveva detto ai medici: “Correte, mia madre si è accoltellata”. Secondo i Carabinieri che sono intervenuti sul posto, però, la vicenda sarebbe andata in modo differente e la tesi è quella dell’attrice accoltellata dalla figlia. “attrice accoltellata dalla figlia”: accade a Milano. La minore è indagata per omicidio aggravato Per questo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci sono ancora molti elementi da chiarire, ma gli inquirenti non sembrano credere al racconto fatto dallache lunedì mattina ha chiamato il 118 per segnalare il ferimento della. È accaduto ae la donna – un’51enne con diverse apparizioni in serie tv e film – è ancora ricoverata all’Ospedale Niguarda in gravi condizioni. Ad allertare i soccorsi è stata la figlia 16enne che aveva detto ai medici: “Correte, miasi è accoltellata”. Secondo i Carabinieri che sono intervenuti sul posto, però, la vicenda sarebbe andata in modo differente e la tesi è quella dell’accoltellata dalla figlia. “accoltellata dalla figlia”: accade a. La minore è indagata peraggravato Per questo ...

