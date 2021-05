La Commissione Europea ha detto che le trattative per un grande accordo sugli investimenti tra Unione Europea e Cina sono state sospese (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il commissario europeo per il Commercio, Valdis Dombrovskis, ha detto ad AFP che le trattative di un grande accordo per reciproci investimenti tra Unione Europea e Cina, che era stato approvato in via preliminare lo scorso dicembre, sono state sospese. Dombrovskis Leggi su ilpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il commissario europeo per il Commercio, Valdis Dombrovskis, haad AFP che ledi unper reciprocitra, che era stato approvato in via preliminare lo scorso dicembre,. Dombrovskis

reportrai3 : L’industria del videogame ha triplicato negli ultimi 10 anni il proprio fatturato ha cambiato strategia: giochini g… - ilpost : La Commissione Europea ha autorizzato per la prima volta il consumo alimentare umano di una specie di insetti - RaiNews : L'annuncio della Commissione - laboescapes : RT @rivistailmulino: La Commissione europea ha pubblicato la proposta di Regolamento Ue sull’«Approccio europeo all’Intelligenza artificial… - SimoneBonzanini : RT @MauroV1968: La mangiavamo già. Credete che non fosse presente triturata (non volutamente) nelle farine comuni? E poi dov'è il problema?… -