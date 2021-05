Juventus | Inter o Barcellona? Aguero ha deciso il prossimo club

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sergiosarà uno degli svincolati di lusso a partire dal primo luglio. L’argentino, che piace a Juve e, preferirebbe un trasferimento alSergioè uno dei pezzi pregiati del mercato alla voce parametri zero. L’attaccante argentino lascerà il Manchester City a fine stagione e in Serie Astarebbero monitorando la sua situazione. ‘El Kun’ però scarterebbe l’Italia per il suo futuro. Stando a TV3,avrebbe dato la sua priorità alvista l’amicizia che lo lega al connazionale Messi. Il classe ’87 sarebbe anche pronto a ridursi l’ingaggio pur di vestire la camiseta blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

capuanogio : La #Uefa pronta a bandire #RealMadrid #Barcellona #Juventus e #Milan dalla #ChampionsLeague per due anni mentre alt… - MarcoBellinazzo : Bene il Presidente #Infantino oggi che si è espresso contro le sanzioni, il populismo e l'apertura alle nuove idee.… - VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - cippiriddu : Quindi: Conte/Inter Mourinho/Roma Zidane/Juventus Gasperini/Atalanta Spalletti/Napoli ??/Milan - DSss79 : RT @mirkonicolino: (#SkySport) Tutti i club della #SuperLega subiranno una sanzione pecuniaria che sarà stabilita con delle 'trattative'. #… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Inter

Virgilio Sport

, Real Madrid, Milan e Barcellona - i quattro club che non si sono ancora chiamati fuori dal ... Anche l'accordo con l'sarebbe vicino. I quattro club che fanno ancora parte della Superlega ...Real Madrid, Barcellona,, Milan e- secondo Espn - non avrebbero trovato alcun accordo e, al momento, sono ancora legati alla Superlega. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, ...Sergio Aguero sarà uno degli svincolati di lusso a partire dal primo luglio. L’argentino, che piace a Juve e Inter, preferirebbe un trasferimento al Barcellona Sergio Aguero è uno dei pezzi pregiati d ...L’indiscrezione del sito americano, secondo il quale tutti gli altri club hanno già trovato un accordo con l’Uefa per sanzioni minime in cambio della volontà di uscire. Invece l’Inter sarebbe a un pas ...