Il prefetto di Milano si difende: chiudere Piazza Duomo sarebbe stato peggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Il prefetto di Milano Renato Saccone si difende dalle accuse che gli sono state rivolte in occasione dell'invasione dei tifosi dell'Inter in Piazza Duomo che festeggiavano la vittoria dello scudetto. Il prefetto di Milano si difende. Le parole di Renato Saccone "Quando il popolo dei tifosi, in modo assolutamente spontaneo e non organizzato, scende in strada per festeggiare lo scudetto atteso da anni, bisogna coniugare le ragioni della prevenzione del contagio con la gestione dell'ordine pubblico e con la tutela dell'incolumità delle persone Abbiamo valutato che chiudere Piazza Duomo, spazio urbano ampio e con numerose vie di esodo,

