Vaccino, così Italia è arrivata a 500mila dosi e ora pensa a superarle: il piano Figliuolo (Di sabato 1 maggio 2021) Il 29 giugno raggiunta la quota di iniezioni al giorno fissata come obiettivo dal commissario per l'emergenza Covid. Il generale: “Dimostrato che la macchina è efficiente, ora il mantenimento di questa quota è legato alle aziende farmaceutiche". Si punta ad arrivare intorno a un milione di iniezioni in 24 ore a giugno: “Non dobbiamo fare scorte, ma veleggiare tra l'88 e il 92% di dosi utilizzate rispetto alle consegne”. E spiega: “Coperti gli over 65, la mia idea è di dire agli over 30: andate e vaccinatevi” Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 maggio 2021) Il 29 giugno raggiunta la quota di iniezioni al giorno fissata come obiettivo dal commissario per l'emergenza Covid. Il generale: “Dimostrato che la macchina è efficiente, ora il mantenimento di questa quota è legato alle aziende farmaceutiche". Si punta ad arrivare intorno a un milione di iniezioni in 24 ore a giugno: “Non dobbiamo fare scorte, ma veleggiare tra l'88 e il 92% diutilizzate rispetto alle consegne”. E spiega: “Coperti gli over 65, la mia idea è di dire agli over 30: andate e vaccinatevi”

