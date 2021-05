Roma, i Friedkin cambiano staff medico? Nel mirino i troppi infortuni in stagione (Di sabato 1 maggio 2021) I tre cambi forzati per infortunio nel primo tempo dell’Old Trafford contro il Manchester United sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una stagione altalenante in casa Roma, anche per via di diversi problemi fisici dei giocatori. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i Friedkin starebbero pensando di rivoluzionare lo staff medico in vista della prossima stagione. In discussione ci sono i metodi di preparazione: le 38 lesioni muscolari del 2020-2021 non sono andate giù alla nuova proprietà e potrebbero indurre il club a intervenire. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) I tre cambi forzati pero nel primo tempo dell’Old Trafford contro il Manchester United sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso di unaaltalenante in casa, anche per via di diversi problemi fisici dei giocatori. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, istarebbero pensando di rivoluzionare loin vista della prossima. In discussione ci sono i metodi di preparazione: le 38 lesioni muscolari del 2020-2021 non sono andate giù alla nuova proprietà e potrebbero indurre il club a intervenire. SportFace.

capuanogio : ?? #Friedkin ha deciso, il futuro della #Roma si chiama #Sarri. Accantonata la pista #Allegri, a ore l'incontro con… - Andrea72514943 : Vado controcorrente: la roma con pallotta è cresciuta tanto sotto tutti i livelli e se gli avessero fatto fare lo s… - Andrea72514943 : @danielelozzi @bimbodisarri Vado controcorrente: la roma con pallotta è cresciuta tanto sotto tutti i livelli e se… - sportface2016 : #Roma, i #Friedkin cambiano lo staff medico? Riflessione in corso nel club dopo i tanti infortuni - CampioneOmaggio : @Sardanapalooo Io aspetto. Che i #Friedkin non dicano nulla, non mi sposta alcunché: mi va benissimo che lascino a… -