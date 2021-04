Isola dei Famosi, polemica fra i naufraghi: grandi cambiamenti in arrivo (Di venerdì 23 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isola dei Famosi, i naufraghi polemizzano all’inizio della puntata: che cosa succede? L’La diretta inizia con il botto. Isola dei Famosi, i naufraghi polemizzano a inizio puntata, che cos’è successo? Una novità non convince i concorrenti che si chiedono come sia possibile. Ilary Blasi non l’ha mandata a dire e, appena iniziata la diretta del Leggi su youmovies (Di venerdì 23 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dei, ipolemizzano all’inizio della puntata: che cosa succede? L’La diretta inizia con il botto.dei, ipolemizzano a inizio puntata, che cos’è successo? Una novità non convince i concorrenti che si chiedono come sia possibile. Ilary Blasi non l’ha mandata a dire e, appena iniziata la diretta del

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - simone_paciello : Rugby dei famosi #Isola #awed - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Giulietta_17 : RT @ASannais: ++?? CLAMOROSO ??++ 52 VS 56 - #isola VS #tommasozorzi DEI DATI ALLUCINANTI, questo è tutto. chiudetemi la linea. ASSOLUTAM… - Bunazza69 : RT @ASannais: ++?? CLAMOROSO ??++ 52 VS 56 - #isola VS #tommasozorzi DEI DATI ALLUCINANTI, questo è tutto. chiudetemi la linea. ASSOLUTAM… -